Teil 14: Die 1960er Jahre – das goldene Zeitalter des koreanischen Films

Die 1960er, Blütezeit des koreanischen Kinos

Im Jahr 2023 fand in Manhattan, New York, eine Sonderausstellung mit dem Titel „Das goldene Jahrzehnt des koreanischen Kinos: die 1960er“ statt. 24 klassische koreanische Filme verschiedenster Genres wurden gezeigt. Die koreanische Filmindustrie produzierte in den 1960er Jahren zahlreiche qualitativ hochwertige Filme. Es war eine Blütezeit des koreanischen Kinos, in der viele Regisseure des Autorenfilms auf die Bühne traten.





Auszeichnung bei der Berlinale und Aufkommen inländischer Filmpreise

Zum ersten Mal in der Geschichte des koreanischen Films gewann mit Kang Dae-jin und seinem Film „Der Kutscher“ ein koreanischer Regisseur den Silbernen Bären (Sonderpreis der Jury) bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Danach wurden 1962 die von der Regierung gesponserten Daejong-Filmpreise eingeführt und 1963 die Blue Dragon Awards, finanziert durch die Zeitung Chosun Ilbo.