Jeon Somi gibt Comeback mit neuer Single „EXTRA“ bekannt

ⓒ THE BLACK LABEL

Jeon Somi meldet sich am 7. Juli mit ihrer neuen digitalen Single „EXTRA“ zurück. Auf den offiziellen Kanälen ihres Labels The Black Label wurde bereits ein bewegtes Poster veröffentlicht, das erste Eindrücke vom neuen Konzept zeigt.





In dem Clip ist Somi mit einem kühlen Blondton und Ponyfrisur zu sehen. Im Vergleich zu ihren bisherigen, eher auffälligen Looks wirkt ihr neues Styling deutlich ruhiger und erwachsener. Ihre natürliche Ausstrahlung und der schlichte, elegante Look machen neugierig auf das, was kommt.





Ein kurzer Teaser zum Musikvideo wurde ebenfalls veröffentlicht. Darin ist für wenige Sekunden der neue Song zu hören, der mit einem verträumten, leicht mystischen Klang beeindruckt. Damit zeigt Somi eine andere Seite von sich, nachdem sie bisher vor allem für energiegeladene Songs wie „Dumb Dumb“, „Fast Forward“ und „Ice Cream“ bekannt war.





Nach dem Release plant sie Fanmeetings in Seoul, Tokio und Osaka. „EXTRA“ erscheint am 7. Juli um 18 Uhr auf allen gängigen Musikplattformen.