KISS OF LIFE beendet „224“-Promotion erfolgreich

Die Girlgroup KISS OF LIFE hat ihre offiziellen Aktivitäten zur vierten Mini-EP „224“ erfolgreich abgeschlossen. Seit dem Release am 9. Juni begeisterten sie Fans bei Musikshows, in Radiosendungen, bei Festivals, auf YouTube sowie mit Auftritten bei Universitäten.





Mit dem Song „Lips Hips Kiss“ zeigten sie eine neue Seite von sich. Der Titel beschreibt das Gefühl, wenn sich zwei Menschen zueinander hingezogen fühlen. Die Kombination aus R&B- und Hip-Hop-Sound und die elegante Performance kamen bei vielen gut an.





Besonders beliebt war der „Lips Hips Kiss“-Challenge. Zahlreiche bekannte Künstler wie Hyoyeon von Girls’ Generation, Jay Park, Ryujin und Yeji von ITZY, Baekhyun, Zhang Hao von ZB1, BIBI, Honey J und andere machten mit und zeigten ihre Unterstützung für die Gruppe.





Auch nach Abschluss der Promotion bleibt KISS OF LIFE aktiv: Im Sommer stehen unter anderem Festival-Auftritte wie beim Waterbomb Festival an. Außerdem startet am 19. Juli in Seoul die zweitägige Encore-Show ihrer Welttournee „KISS ROAD“.