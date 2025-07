Rapper Hanhae wird neuer DJ bei „Kiss the Radio“

ⓒ KBS

Der südkoreanische Rapper Hanhae übernimmt ab dem 7. Juli die Moderation der beliebten Radiosendung „Kiss the Radio“ auf KBS Cool FM. Wie der Sender bekannt gab, freue man sich darauf, dass Hanhae seine Energie und seinen Humor, den er bereits in zahlreichen TV-Shows wie „Amazing Saturday“ und „Single's Inferno“ gezeigt hat, nun auch ins Radio bringt.

Auch seine bisherigen Auftritte als Radiogast hätten gezeigt, dass er ein gutes Gespür für den Umgang mit Zuhörern hat.





In einem Statement sagte Hanhae: „Ich bin mit dem Radio aufgewachsen. Jetzt selbst eine so traditionsreiche Sendung moderieren zu dürfen, bedeutet mir sehr viel.“ „Hanhaes Kiss the Radio“ wird täglich um 22 Uhr auf 89.1 MHz sowie über die Apps KBS Kong und myK zu hören sein. Fans dürfen sich auf unterhaltsame Gespräche, spannende Gäste und Hanhaes besonderen Charme freuen.