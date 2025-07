NCT DREAM veröffentlicht neues Album

ⓒ SM Entertainment

NCT DREAM bringt am 14. Juli das neue Album „Go Back To The Future“ heraus. Die Gruppe veröffentlicht an diesem Tag alle Songs ihres fünften Studioalbums auf verschiedenen Musikplattformen.





Das Album enthält insgesamt neun Lieder, darunter die zwei Songs „BTTF“ und „CHILLER“. „BTTF“ steht für „Back To The Future“ und handelt von einer Zeitreise. NCT DREAM blickt auf die Vergangenheit zurück und erkennt, dass die Erfahrungen nicht umsonst waren. Sie wollen mit viel Energie in eine starke Zukunft gehen. Musikalisch ist „BTTF“ eine Mischung aus Synthesizer-Bass und Hip-Hop-Tanzmusik mit einem futuristischen Klang.





Das Musikvideo zu „BTTF“ erscheint schon am 9. Juli. Damit bereitet die Band die Fans auf das Album vor. Mit diesem neuen Werk setzt NCT DREAM ihre musikalische Reise fort und zeigt, dass sie bereit für die Zukunft ist.