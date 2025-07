US-Luftangriffe auf den Iran: Auswirkungen auf die koreanische Halbinsel

In dem jüngsten Krieg, der die ganze Welt in Atem gehalten hat, ist es endlich zu einer Waffenruhe gekommen.





Am 23. Juni gab US-Präsident Donald Trump bekannt, dass Israel und der Iran sich auf eine Waffenruhe geeinigt hätten, was ein Ende des sogenannten 12-Tage-Kriegs zwischen den beiden Ländern bedeutet.





Zweifellos hat dieser Konflikt die internationale Gemeinschaft erheblich erschüttert.





Über die Auswirkungen der US-Militärschläge gegen den Iran auf die koreanische Halbinsel sprechen wir heute mit Moon Seong-mook, Leiter des Zentrums für Vereinigungsstrategie am koreanischen Forschungsinstitut für Nationale Strategie.





US-Präsident Donald Trump hielt am 21. Juni um 22 Uhr Ortszeit eine nationale Ansprache.





US-Präsident Donald Trump

Unser Ziel war die Zerstörung der iranischen Urananreicherungskapazitäten und die Beseitigung der nuklearen Bedrohung durch das weltweit führende, Terrorismus unterstützende Land. Die Angriffe waren ein spektakulärer militärischer Erfolg. Die wichtigsten iranischen Urananreicherungsanlagen wurden vollständig zerstört.





Trump bestätigte offiziell die US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen, die für alle Beteiligten überraschend kamen.





Dan Caine, Vorsitzender des Generalstabs der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, CJCS

Offenbar hatten die iranischen Boden-Luft-Raketensysteme uns nicht entdeckt. Während der gesamten Mission konnten wir das Überraschungsmoment aufrechterhalten.





In den frühen Morgenstunden des 21. Juni (Ortszeit in den USA) führten US-Streitkräfte einen gezielten Angriff auf das Herzstück der iranischen Nuklearinfrastruktur durch und nahmen mit B-2-Tarnkappenbombern und bunkerbrechenden Bomben wichtige Anlagen in Fordo, Natanz und Isfahan ins Visier.





Ein sogenannter Bunkerbrecher kann mithilfe von GPS-Steuerung tief vergrabene Ziele in bis zu 60 Metern Tiefe präzise treffen und zerstören. Obwohl der Iran zunächst Vergeltungsmaßnahmen androhte, entschied sich das Land letztendlich dafür, den bewaffneten Konflikt mit Israel einzustellen.





International wird dieses Ergebnis als faktische Kapitulation des Iran interpretiert, der sich in die Enge getrieben sah. Nun richtet sich die weltweite Aufmerksamkeit auf Nordkorea.





Die USA verfolgen eine Politik, die darauf abzielt, die Verbreitung von Kernwaffen zu verhindern. Iranische Atomwaffen bereiten ihnen besondere Sorgen, weil der Iran in der Vergangenheit den Terrorismus unterstützt und Konflikte im Nahen Osten angezettelt hat. Die USA gehen davon aus, dass der Erwerb von Kernwaffen durch den Iran katastrophale Folgen haben könnte.





Nordkorea hatte ursprünglich den Atomwaffensperrvertrag (NPT) unterzeichnet, verstieß dann jedoch gegen internationale Vereinbarungen und entwickelte selbst Atomwaffen. Klarerweise verschiebt sich der Fokus bei der Bekämpfung nuklearer Bedrohungen nun offensichtlich von den iranischen Atomanlagen auf Nordkorea.





Allgemein hat sich die Trump-Regierung für einen nicht-interventionistischen Ansatz bei internationalen Konflikten ausgesprochen. Bei dem Militärschlag gegen den Iran jedoch überwog das Interesse an der Verhinderung der Entwicklung von Atomwaffen offenbar die Bedenken hinsichtlich einer Ausweitung des Krieges.





Die überraschende Aktion der USA gegen die iranischen Nuklearanlagen wird auch als Warnung an Nordkorea interpretiert. Im März 2024 stellte Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), mehrere Anzeichen für den Betrieb der nordkoreanischen Nuklearanlagen in Yongbyon fest.





IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi

Diese nordkoreanischen Nuklearanlagen sind die einzigen Anlagen weltweit, die nicht überwacht werden, geschweige denn internationalen Inspektionen unterliegen.





Im Juni gab die IAEO nun bekannt, dass sie den Bau eines neuen Gebäudes in Yongbyon überwacht. Wie weit ist Nordkorea also bei seiner nuklearen Entwicklung fortgeschritten?





Nordkorea verfügt bereits über Atomwaffen. Es gibt zwei Arten von Atomwaffen, einmal die Plutoniumbombe, die durch die Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente aus Leichtwasserreaktoren hergestellt wird, und dann die Uranbombe, hergestellt durch die Anreicherung von natürlichem Uran. Nordkorea verfügt bereits über beide Methoden, kann also Materialien für plutonium- und auch uranbasierte Atomsprengköpfe herstellen. Es hat sechs Atomtests durchgeführt, hat die Miniaturisierung von Sprengköpfen erreicht und verfügt über taktische Atomwaffen.





Im Gegensatz dazu hat der Iran noch keine einzige Kernwaffe gebaut. Um eine Atombombe herzustellen, muss Uran auf etwa 90 Prozent angereichert werden. Der Iran hat etwa 400 Kilogramm von auf 60 Prozent angereichertem Uran, das innerhalb weniger Wochen auf 90 Prozent weiter angereichert werden kann. Einige Einschätzungen gehen davon aus, dass das Land damit zehn oder mehr Uranbomben herstellen könnte.





Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un besuchte im Januar sowie im September zuvor Anlagen zur Herstellung von hochangereichertem Uran.





Die nordkoreanischen Medien haben den genauen Standort der Inspektionsorte nicht bekannt gegeben. Man geht jedoch davon aus, dass Yongbyon in der Provinz Nord-Pyongan und der Kernkomplex Kangson in der Nähe von Pjöngjang die wichtigsten Standorte der nordkoreanischen Nuklearinfrastruktur sind.





Yongbyon ist ein mächtiges Symbol für Nordkoreas Nuklearprogramm. Neben der vorrangigen Wiederaufbereitung von Plutonium wird in den Anlagen auch hochangereichertes Uran hergestellt. Das Stockholmer Institut für Internationale Friedensforschung schätzt in seinem Jahrbuch 2025, dass Nordkorea über etwa 50 Atomsprengköpfe verfügt. Die nuklearen Fähigkeiten des Landes übertreffen bei weitem die des Iran, der derzeit keine einzige Atomwaffe hat.





Wäre ein ähnlicher Militärschlag der USA wie gegen den Iran auch auf die Nuklearanlagen Nordkoreas möglich?





Aus Sicht der USA unterscheiden sich Iran und Nordkorea erheblich voneinander. Da Nordkorea bereits über Atomwaffen verfügt, könnte ein Angriff auf nordkoreanische Atomanlagen als ein direkter Einsatz von Atomwaffen interpretiert werden. Darüber hinaus unterhält Nordkorea im Gegensatz zum Iran enge Partnerschaften mit China und Russland. Die geografische Nähe zu Südkorea und Japan macht ein direktes militärisches Engagement zusätzlich äußerst riskant. Aus diesen Gründen werden die USA bei der Lösung der nordkoreanischen Atomfrage wahrscheinlich diplomatischen Lösungen den Vorrang geben.





Es scheint derzeit sehr unwahrscheinlich, dass die USA einen ähnlichen Präventivschlag gegen Nordkoreas Nuklearanlagen durchführen werden. Dennoch kann Nordkorea den überraschenden Einsatz der USA nicht einfach ignorieren.





Kim Jong-un muss ziemlich besorgt sein. Die bunkerbrechende Bombe GBU-57, die bei den iranischen Anlagen in Fordo und Natanz eingesetzt wurde, war speziell mit Blick auf potenzielle Bedrohungen durch Nordkorea und den Iran entwickelt worden. Dies war der erste operative Einsatz dieser Waffe.





Dieser Einsatz zeigt deutlich, dass die USA selbst dann, wenn Nordkorea seine Atomwaffen unterirdisch lagert, jene Anlagen nach Belieben angreifen können. Darüber hinaus wurde angedeutet, dass die USA den obersten Führer des Iran, Ali Khamenei, eliminieren könnten. Kim Jong-un muss sich dessen bewusst sein, dass auch er zu einem potenziellen Ziel werden könnte, und die Bedrohung könnte ihn zu einer neuen Entscheidung veranlassen.





Während seines Präsidentschaftswahlkampfs bezeichnete Trump Nordkorea als „Atommacht“ und schlug vor, Dialog und Verhandlungen wieder aufzunehmen.





Trump

Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Kim Jong-un. Ich werde wahrscheinlich irgendwann etwas unternehmen.





Auch nach Beginn seiner zweiten Amtszeit betonte Trump wiederholt die Bedeutung der Kommunikation mit Kim Jong-un.





Nordkorea sieht sich jedoch nun mit der Realität eines neuen Amerika konfrontiert, das Nuklearanlagen tatsächlich angreift. Nordkorea dürfte die US-Luftangriffe auf den Iran als potenzielle militärische Drohung interpretieren und darin einen zwingenden Grund sehen, die Entwicklung von Atomwaffen weiter zu beschleunigen.





Kim Jong-un beobachtet die US-Luftangriffe auf den Iran und denkt sich wahrscheinlich mit einem Gefühl der Bestätigung, wie klug es von ihm war, frühzeitig Atomwaffen zu entwickeln. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er nun verstärkt auf die Modernisierung seines Militärs setzen wird, insbesondere auf fortschrittliche Waffen wie Interkontinentalraketen und ballistische Raketen.





Nordkorea hatte 2021 den 8. Parteitag, nächstes Jahr wird der 9. stattfinden. Es wird erwartet, dass Kim Jong-un die damals festgelegten Ziele konsequent weiterverfolgen wird. Er wird insbesondere die Beziehungen zu Russland stärken und könnte um die Zusicherung einer direkten Intervention Russlands bitten, falls die USA und Südkorea gemeinsam Nordkorea bedrohen sollten.





Die sich vertiefenden Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland haben international erhebliche Besorgnis ausgelöst. Im Juni 2024 unterzeichneten die beiden Länder während des Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea den Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft.





Wladimir Putin

Der heute unterzeichnete Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft sieht gegenseitige Hilfe vor, falls eine der Parteien angegriffen wird.





Die Entwicklung deutet darauf hin, dass Nordkorea sein Atomprogramm rasch ausbauen könnte, indem es hochentwickelte Waffentechnologien aus Russland erwirbt, etwa für Interkontinentalraketen, die das US-Festland erreichen könnten, sowie atomgetriebene U-Boote. Wenn Nordkorea seine Abschreckung gegenüber den USA durch eine engere Zusammenarbeit mit Russland verstärkt, könnte der Dialog zwischen Nordkorea und den USA schwieriger werden.





Einen Dialog zwischen Nordkorea und den USA in naher Zukunft halte ich für unwahrscheinlich. Kim Jong-un führte 2018 Gespräche mit Trump, als er ziemlich verzweifelt war. Seine Strategie bestand darin, teilweise nukleare Zugeständnisse zu machen und eine vollständige Aufhebung der Sanktionen anzustreben. Doch der Plan scheiterte letztendlich. Nach diesem diplomatischen Rückschlag wandte Kim sich Russland zu. Dank Putin sicherte er sich die Unterstützung Russlands für Nordkorea und bot Russland im Gegenzug ebenfalls Unterstützung an. Diese Situation hat die Dringlichkeit für Verhandlungen mit den USA verringert. Kim denkt wahrscheinlich, dass er nicht viel zu gewinnen hat, wenn er sich nun mit Trump trifft.





Am 12. Juni 2018 hielten die USA und Nordkorea ihr historisches erstes Gipfeltreffen ab und unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung.





Trump

Das Dokument, das wir unterzeichnen, ist sehr umfassend ... Ich denke, beide Seiten werden von dem Ergebnis sehr beeindruckt sein.





Seitdem sind die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA jedoch weithin eingefroren. Es bestehen große Differenzen über den Umfang der Denuklearisierung Pjöngjangs und die Sanktionen durch Washington. Bei einer Pressekonferenz am 24. Juni bekräftigte das US-Außenministerium erneut das Engagement der USA für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas.





Da die Aussichten auf eine Denuklearisierung durch diplomatische Verhandlungen immer komplexer erscheinen, gewinnt die Rolle der südkoreanischen Regierung zunehmend an Bedeutung.





Ich bin der Meinung, dass die derzeitige südkoreanische Regierung den richtigen Kurs eingeschlagen hat, indem sie ihr Engagement für das Bündnis zwischen Südkorea und den USA sowie mit Japan bekräftigt hat. Es ist wichtig, die diplomatischen Kanäle offen zu halten und unermüdlich zu versuchen, Nordkorea an den Verhandlungstisch zu bringen. Da die USA eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea anstreben, muss Südkorea sich auf mögliche Gespräche vorbereiten und in enger Abstimmung mit den USA proaktiv Strategien entwickeln.





Die US-Luftangriffe auf die iranischen Nuklearanlagen dürften Auswirkungen auf die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel haben. Sollten diese Maßnahmen Nordkorea dazu veranlassen, sich noch stärker auf sein Atomwaffenprogramm zu konzentrieren, könnten die Spannungen in der Region weiter eskalieren.





Dennoch ist es angesichts der komplexen geopolitischen Lage auf der koreanischen Halbinsel sehr wahrscheinlich, dass die USA versuchen werden, den diplomatischen Dialog mit Nordkorea wieder aufzunehmen. Jetzt ist es an der Zeit, eine sorgfältig ausgearbeitete Strategie zur Denuklearisierung zu entwickeln, um eine eindeutige Wende für den Friedensprozess herbeizuführen.