Das Thema Reisen in der koreanischen Musik und der Meistersänger Mo Heung-gap

Die Freude am Reisen beginnt schon lange vor dem Aufbruch, nämlich mit der Planung. Man überlegt, wo es hingehen soll und was man dort machen will. Man macht eine Liste mit all den Orten, die man besuchen möchte, und all den Speisen, die man dort probieren will. Während man seine Auswahl trifft, spürt man eine Freude, als sei man schon mittendrin. Und wenn die Reise dann schließlich vorbei ist und man nach Hause zurückkehrt, spürt man dieses vertraute Gefühl, das besagt: Zu Hause ist es doch am schönsten.





Der Himmel ist unendlich hoch, also stieg ich zum Mangyangjeong망양정-Pavillon hinauf.

Am Ende des Meeres folgt der Himmel.

Doch ich frage mich: Was folgt hinter dem Himmel?

Die Wellen sind schon stark. Wer wagte es, sie aufzuschrecken,

dass sie nun so wild heranrollen und brechen?

Weiße Wellen brechen und waschen über den Berg hinweg.

Was könnte die Ursache sein für so viel Gischt im klaren Maihimmel?





Diese Zeilen stammen aus dem „Gwandongbyeolgok관동별곡“, einem klassischen koreanischen Sijo-Gedicht. Es wurde von dem Gelehrten Jeong Cheol정철 geschrieben, der an der Ostküste Koreas entlangreiste und die schönsten Orte dort beschrieb. Wenn er heute lebte, würde er vermutlich Reiseberichte in den sozialen Medien hinterlassen.





Diese Woche stellen wir Ihnen den Meistersänger Mo Heung-gap모흥갑 vor. Im Museum der Seoul National University gibt es einen zehnteiligen Wandschirm mit Szenen aus dem Pjöngjang der späten Joseon-Ära. Ein Bild zeigt einen Sänger, der auf der Insel Neungnado능라도 mitten im Fluss Daedonggang대동강 vor einem großen Publikum auftritt. Neben dem Bild steht „Meistersänger Mo Heung-gap“. Der bekannte Sänger Mo Heung-gap trat tatsächlich einmal im Yeongwangjeong영광정-Pavillon am Daedonggang in Pjöngjang auf. Es heißt, seine hohen Töne seien so kraftvoll gewesen, dass man Gänsehaut bekam, und seine Stimme war aus bis zu vier Kilometern Entfernung zu hören.





Mo Heung-gap war auch der erste Pansori-Sänger, der einen offiziellen Titel erhielt. Er trat einmal vor König Heonjong헌종 auf, und seine Aufführung beeindruckte den König und seinen Hofstaat so sehr, dass sie ihm den Ehrentitel eines Regierungsbeamten verliehen.





Man geht schnell davon aus, dass jemand mit so viel Ruhm arrogant ist, doch Mo Heung-gap war für seine Bescheidenheit bekannt. Einmal trat er nach seinem Rivalen Song Heung-rok송흥록 auf. Mo Heung-gap sang das Jeokbyeokga적벽가 und erhielt großen Applaus. Doch als Song Heung-rok mit dem Chunhyangga춘향가 folgte, riss er das Publikum so mit, dass es lachte und weinte. Später ernannte eine Gruppe von Künstlern Song Heung-rok zum „König der Lieder“. Als Mo Heung-gap schon ein alter Greis war, hörte er einen jungen Sänger angeben, dass er besser als Song Heung-rok sei. Daraufhin sagte Mo Heung-gap: „Ich bin vielleicht nicht so gut wie der Meister Song Heung-rok, aber immer noch besser als du.“ Und dann sang er mit seinem zahnlosen Mund und undeutlicher Aussprache eine Arie aus dem Chunhyangga. Sein Vortrag war so eindrucksvoll, dass der junge Sänger seinen Irrtum erkannte und sich aufrichtig entschuldigte. Mo Heung-gap war offensichtlich ein wahrer Meister: ein Künstler von größten Fähigkeiten, der denen, die besser als er waren, Respekt zollte, und denen, die noch mehr zu lernen hatten, mit Rat und Tat zur Seite stand.





Ein Musikstück, dass die erfrischende Qualität eines Bambuswaldes voll erfasst, ist „Cheongseong Jajinhanip청성자진한잎“, auch einfach „Cheongseong-gok청성곡“ genannt. Der Begriff „jajinhanip“ bezieht sich auf ein Gagok, und „cheongseong“ bedeutet wörtlich „klarer Klang“ und bezeichnet Melodien, die eine Oktave höher gespielt werden als das Original. „Cheongseong Jajinhanip“ ist also ein Gagok-Stück, das eine Oktave höher gespielt wird. Meist wird es als ein Solo entweder auf der Daegeum, einer großen Bambusquerflöte, oder auf der Danso, einer kleinen Bambusflöte, gespielt. Auf der Daegeum hat es einen kraftvollen und nachhallenden, auf der Danso einen reinen und feinen Klang.





Musik