Kustodin am Museum für Völkerkunde Dresden, Petra Martin

ⓒ Petra Martin

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Frau Petra Martin, Kustodin für Südostasien an den Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen, genauer gesagt am Museum für Völkerkunde Dresden.

ⓒ Museum für Völkerkunde Dresden

Ein besonderer Anlass für unser heutiges Gespräch ist die Sonderausstellung „Between and Beyond: A Centennial Journey“, die derzeit im Jeju Museum of Folklore and Natural History in Korea zu sehen ist. Gezeigt werden unter anderem ethnographische Objekte, die der deutsche Forschungsreisende Walter Stötzner im Jahr 1929 auf Jeju sammelte und die nun fast ein Jahrhundert später als Leihgaben aus Dresden in ihre Herkunftsregion zurückkehren.





ⓒ Walter Stötzner

Ein weiterer spannender Aspekt der Ausstellung ist die Geschichte von Ahn Bong-geun, einem Cousin des Unabhängigkeitskämpfers Ahn Jung-geun. Er war Anfang der 1930er Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum in Dresden tätig.