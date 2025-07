SHINee-Mitglied Onew kündigt erste Solo-Welttournee an

ⓒ GRIFFIN Entertainment

Der südkoreanische Sänger Onew, Mitglied der bekannten K-Pop-Gruppe SHINee, startet 2025 seine erste Solo-Welttournee. Am 3. Juli veröffentlichte er über seine offiziellen Social-Media-Kanäle das Poster zur Tour mit dem Titel „2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE: %]". Auf dem Poster blickt Onew ruhig und direkt in die Kamera, was seine künstlerische Persönlichkeit betont.

Die Konzertreihe steht im Zusammenhang mit seinem zweiten Studioalbum „Percent“, das am 15. Juli erscheint. Onew war an der gesamten Albumproduktion aktiv beteiligt und präsentiert sich nicht nur als Sänger, sondern auch als Produzent. Die Tour führt ihn in 16 Städte weltweit, darunter Berlin, Paris, London, Mexiko-Stadt und Tokio.

„ONEW THE LIVE” verspricht eine eindrucksvolle Live-Performance mit emotionaler Tiefe. Bereits am 3. Juli beginnt der exklusive Vorverkauf für Fanclub-Mitglieder in Seoul über Melon Ticket. Der allgemeine Vorverkauf folgt am 7. Juli. Fans auf der ganzen Welt dürfen sich auf bewegende Auftritte und Onews musikalische Vielfalt freuen.