LE SSERAFIM begeistert weltweit mit erster Welttournee

Die K-Pop-Gruppe LE SSERAFIM begeistert derzeit Fans auf der ganzen Welt mit ihrer ersten Welttournee unter dem Titel „2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT“. Die Gruppe, bestehend aus Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha und Hong Eunchae, überzeugte mit insgesamt zwölf ausverkauften Konzerten in zehn Städten in Asien und Nordamerika. Damit unterstreichen sie eindrucksvoll ihre weltweite Beliebtheit.

Nach dem Auftakt im April in Incheon setzte sich der Erfolg der Tour mit ausgefeilten Performances, kreativer Bühneninszenierung und einer starken Setlist fort. Auch die Asien-Konzerte in Städten wie Taipeh, Hongkong, Manila und Singapur waren restlos ausverkauft. In Taipeh und Hongkong wurden sogar Zusatzshows angesetzt.

Ab September tourt LE SSERAFIM durch Nordamerika, unter anderem in New York, Chicago und Los Angeles. Auch dort sind alle Tickets bereits vergriffen. In Japan trat die Gruppe vor insgesamt über 110.000 Fans in vier Städten auf und plant im November erstmals ein Konzert im Tokyo Dome.

Zusätzlich präsentierte LE SSERAFIM am 3. Juli auf Mnet die englische Version ihres neuen Songs „DIFFERENT“ und wird in weiteren Musikshows auftreten.