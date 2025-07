ENHYPEN im Eiltempo auf Erfolgskurs

ⓒ BELIFT LAB

Die Boyband ENHYPEN hat nun mit dem Auftritt in der Musiksendung des Senders SBS am 29. Juni ihre Aktivitäten zum sechsten Minialbum offiziell beendet. An dem Tag sangen sie noch das Lied „Outside“ mit toller Performance und hatten ein weiteres Mal ihre Fans begeistert.

Mit diesem Album haben ENHYPEN noch einmal ihren internationalen Erfolg unterstreichen können. Das Album „DESIRE: UNLEASH“ wurde schon am Tag der Herausgabe viel gekauft. Für ENHYPEN war es die höchste Verkaufszahl von 2,14 Millionen Exemplaren. Auch in globalen Charts standen ENHYPEN gut da. Das Album kam auf Anhieb auf Platz drei von Billboard 200 und damit hatten ENHYPEN gleich fünf Alben in Folge in die Top Ten bringen können. Auch bei Orikon und Billboard Japan war das Album sechs Wochen in Folge auf Platz eins platziert.

ENHYPEN wollen nun nach ihrem erfolgreichen Auftritt bei Coachella im April weitere Auftritte im Ausland veranstalten. Anfang Juli werden sie in Tokio und dann Anfang August in Osaka auf die Bühne treten. Anschließend geht es weiter nach Amerika und Europa.