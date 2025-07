Gruppen aus männlichen und weiblichen Mitgliedern

ⓒ THE BLACK LABEL

Die neu debütierte Gruppe ALLDAY PROJECT, die aus männlichen und weiblichen Mitgliedern besteht, sorgt derzeit für großes Aufsehen. Damit rücken auch frühere Gruppen mit einer solchen Besetzung wieder in den Fokus, denn heute werden gewöhnlich Gruppen ausschließlich aus männlichen oder weiblichen Mitgliedern gegründet.

In den 90ern waren besonders Gruppen beliebt, die Tanzlieder sangen. Zum Beispiel debütierten 1992 Zam, 1994 dann TwoTwo und Roo’Ra, 1996 YTC, UP, ZAZA und weitere. Weiter Gruppen aus männlichen und weiblichen Sängern, die Ende 90ern gegründet wurden, ware Uptown, Sharp, SpaceA, Cola, Koyote und weitere. Aber mit Beginn der 2000er waren solche Gruppen nicht mehr zu sehen. In den 2000ern waren besonders Balladensänger beliebt und es wurden Idolgroups wie HOT, SES, Sechs Kies und weitere gegründet. Viele der gemischten Bands gingen damals auseinander, einzig Koyote machte weiter. Die einzige Gruppe, die derzeit noch aktiv ist, ist wohl das Quartett KARD. Die zwei Damen und zwei Männer ergänzen sich gut und sind derzeit international beliebt.

Nun debütierte am 23. Juni die Gruppe ALLDAY PROJECT und sie besteht aus drei Sängerinnen und zwei Sängern. Schon vor dem Debüt wurden sie von Musikliebhabern beleuchtet und daher ist man sehr gespannt auf die künftigen Leistungen der Gruppe.