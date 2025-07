DINO von Seventeen singt Lied für EWC

ⓒ PLEDIS Entertainment

Das Mitglied DINO von Seventeen hat für die eSports Weltmeisterschaft, EWC, das Titellied gesungen. Das Lied „Til My Fingers Bleed“, wurde am 30. Juni veröffentlicht. An dem Lied haben auch Duckworth und die Band The Word Alive mitgewirkt.

DINO wird auch an der Eröffnungszeremonie von eSports Worldcup am 10. Juli in Saudi-Arabien teilnehmen und das Lied singen. Im letzten Jahr wurde die Veranstaltung von etwa 2,6 Millionen Interessierten besucht. In diesem Jahr werden noch mehr Besucher erwartet.