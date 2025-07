K-Pop-Film „K-Pop Demon Hunters“ erobert die Charts

ⓒ NETFLIX

Die Netflix-Animationsproduktion „K-Pop Demon Hunters“ sorgt nicht nur als Film für weltweite Begeisterung, sondern auch musikalisch: Der Soundtrack zum Film stürmt aktuell internationale Charts. Besonders erfolgreich ist der Song „Your Idol“ der fiktiven Boygroup Sajaboys, der am 4. Juli Platz 1 der US-amerikanischen Spotify Daily Top Songs belegte – ein historischer Erfolg für einen K-Pop-Song. Es ist das erste Mal, dass ein Lied aus einem Animationsfilm, in dem es um K-Pop geht, diese Spitzenposition belegt.





Auch weitere Titel aus dem Film sind in den internationalen Charts vertreten. „Golden“ der Girlgroup Huntrix erreichte Platz 2 in den USA sowie Rang 31 in den britischen Offiziellen Single-Charts. Damit verbesserte sich der Song innerhalb einer Woche um ganze 62 Plätze. Weitere Titel wie „How It’s Done“ und „Soda Pop“ befinden sich ebenfalls in den Top 10 der Spotify-Charts.





Der Film selbst wurde am 20. Juni weltweit auf Netflix veröffentlicht und erreichte in 26 Ländern, darunter Deutschland, Südkorea und die USA, Platz 1 der Streaming-Charts. „K-Pop Demon Hunters“ erzählt die Geschichte von K-Pop-Idols, die im Geheimen gegen Dämonen kämpfen und ist damit die erste international produzierte Animation mit K-Pop als zentralem Thema.