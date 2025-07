Baekhyun schließt erfolgreiche US-Tour ab

ⓒ INB100

Der Sänger Baekhyun, Mitglied der Gruppe EXO, hat seine erste Solo-Welttournee mit Konzerten in den USA erfolgreich beendet. Zwischen dem 24. Juni und dem 6. Juli trat er in Städten wie New York, Chicago, Seattle und Los Angeles auf. In jeder Stadt kamen zahlreiche Fans, um ihn live zu erleben. Ein besonders großer Erfolg war das Konzert im Kia Forum in Los Angeles. Das Konzert war vollständig ausverkauft, sodass der Veranstalter kurzfristig zusätzliche Plätze freigab.





Baekhyun sang neben bekannten Liedern wie „Candy" und „Bambi" auch Songs aus seiner neuen EP „Essence of Reverie". Medien in den USA zeigten sich beeindruckt. Forbes lobte seine Aufrichtigkeit und seinen künstlerischen Einsatz. Das Magazin People schrieb, dass Baekhyun sich ständig weiterentwickle und seine Musik ein fester Bestandteil seines Lebens sei.





Neben den Konzerten organisierte Baekhyun auch Werbeaktionen und Pop-up-Stores in mehreren US-Städten. Durch diese Kombination konnte er sich vielen neuen Fans vorstellen und seine Bekanntheit steigern. Nach dem erfolgreichen Start in den USA setzt er seine Tour am 13. Juli in Berlin fort.