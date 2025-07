Das Mansudae-Kunststudio in Nordkorea

Kürzlich stellte „Naenara“, die offizielle Propaganda-Webseite Nordkoreas, Shin Hak-son in den Mittelpunkt, einen prominenten Künstler, der zuvor als Kreativdirektor im renommierten Mansudae-Kunststudio tätig war. Das Webportal zeigte Shins bemerkenswerte Statue von Kaysone Phomvihane, dem Staatsgründer und ehemaligen Staatschef von Laos. Dies stellt eine Gelegenheit dar, das Mansudae-Kunststudio in Norkorea einmal genauer zu beleuchten. Dazu sprechen wir heute mit Lee Young-jong, dem Direktor des Zentrums für Nordkorea-Studien am Koreanischen Forschungsinstitut für nationale Strategie, über Nordkoreas führendes Künstlerkollektiv.





Der 6. Juni ist der Nationale Gedenktag in Südkorea. In Nordkorea ist es der Jahrestag der Gründung der „Koreanischen Kinderunion“, einer Organisation, die darauf abzielt, den künftigen Generationen des Landes Loyalität zu vermitteln.





An der Gedenkveranstaltung nahm auch eine Delegation junger koreanischer SchülerInnen aus Japan teil. Nach ihrer Ankunft in Pjöngjang am 3. Juni begaben sie sich zuerst auf den Mansudae-Hügel und legten dort Blumen nieder. Auf dem Mansudae-Hügel stehen die Statuen der ehemaligen nordkoreanischen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il. Er ist das wichtigste Ausflugsziel für internationale und inländische Besucher in Pjöngjang. Außerdem befindet sich hier das berühmte Mansudae-Kunststudio.





Der Mansudae-Hügel bietet einen Panoramablick über die Stadt Pjöngjang und ist somit ein idealer Standort für die Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. An diesem symbolträchtigen Ort befindet sich das Mansudae-Kunststudio, Nordkoreas führende Organisation fürs Kunstschaffen. Es ist allgemein bekannt, dass sich in diesem Studio die talentiertesten Maler, Künstler und Kunsthandwerker des Landes versammelt haben. Es kann als eine Institution beschrieben werden, die sich der Produktion kultureller und künstlerischer Werke – insbesondere bildender Kunst und Kunsthandwerk – widmet, mit dem Hauptziel, die herrschende Kim-Familie zu verherrlichen.





Das Mansudae-Kunststudio ist Nordkoreas bedeutendste Kunstinstitution. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1959 zurück, als eine Bildhauergruppe gegründet wurde, um Denkmäler über die Ära der Chollima-Bewegung zu schaffen, einer Kampagne zur Förderung des raschen Wiederaufbaus nach dem Koreakrieg. Bis in die 1970er Jahre entwickelte sich das Mansudae-Kunststudio zu einer umfassenden Produktionsstätte, die eine Vielzahl künstlerischer Disziplinen abdeckte. Heute verfügt das Studio über rund 20 spezialisierte Teams, unter anderem für orientalische Malerei, Wandmalerei, Keramik und Skulptur.





Zum Kunststudio gehören rund tausend aktive Künstler. Etwa 90 Personen dort tragen prestigeträchtige Titel wie „Volkskünstler“ oder „Verdienstvoller Künstler“, der an diejenigen verliehen wird, die herausragende Beiträge zur Kunst geleistet haben. Nordkoreas Spitzenkünstler arbeiten alle hier. Bemerkenswert ist, dass sie sich durch kollektives Schaffen auszeichnen, bei dem künstlerische Werke nicht individuell, sondern gemeinschaftlich entstehen.





Ich habe das Kunststudio besucht. Der Umfang der dort entstandenen Werke ist wirklich beeindruckend. Anstatt einzelne Stücke zu schaffen, produzieren die Künstler dort riesige Gemeinschaftswerke. Im Atelier arbeiten mehrere Teams zusammen. Wenn sie beispielsweise an einem riesigen Wandgemälde arbeiten, teilen sie die Leinwand in verschiedene Abschnitte auf. Experten aus verschiedenen künstlerischen Disziplinen wie orientalische Malerei, Ölmalerei, Wandmalerei und Bildhauerei kommen zusammen. Es gibt spezielle Abteilungen, die sich mit der Bearbeitung von Stein, Metall, Keramik und Edelsteinen befassen, und sogar mit komplizierten Handarbeiten wie Sticken und Stricken. Offensichtlich werden alle möglichen künstlerischen Techniken und Mittel eingesetzt, um ihre kreativen Visionen zum Leben zu erwecken.





In der nordkoreanischen Kunst werden Werke, die in kollektiver Zusammenarbeit entstanden sind, als „Jipchejak“ bezeichnet, ein Begriff, der kreative Bemühungen betont, die auf kollektiver Weisheit und Stärke beruhen. Der Name Mansudae-Kunststudio selbst spiegelt die einzigartige, kollektive Kunstwelt Nordkoreas wider.





In Nordkorea ist abstrakte Kunst, die keine klare Darstellung aufweist, verboten. Nur Kunstwerke, die die früheren Führer und die Juche-Ideologie verherrlichen und die Überlegenheit der Ein-Mann-Herrschaft Nordkoreas hervorheben, sind erlaubt. Kollektives Schaffen hat Vorrang vor individuellem künstlerischem Ausdruck. Beamte des Mansudae-Kunststudios etwa erklären typisch nordkoreanisch: Da der Führer eine so außergewöhnliche Persönlichkeit sei, sei es unmöglich, dass ein einzelner Künstler, Maler oder Bildhauer sein Wesen vollständig einfangen könne. Deshalb vereine man die kollektiven Absichten, um Kunst zu schaffen, die seine Größe wirklich repräsentiert.





Nordkoreanische Künstler veröffentlichen gelegentlich Werke unter ihrem eigenen Namen. Die meisten beteiligen sich jedoch an gemeinschaftlichen Projekten, meist unter der „Koreanischen Künstlerallianz“ als organisatorischem Rahmen.





Nordkoreaner müssen ihr Leben lang verschiedenen politischen Organisationen angehören, beginnend mit der Aufnahme in die „Koreanische Kinderunion“. Künstler bilden da keine Ausnahme. Sie müssen der „Koreanischen Künstlerallianz“ beitreten und einen detaillierten Plan ihrer kreativen Aktivitäten vorlegen. Erst nach der Genehmigung durch die Arbeiterpartei dürfen sie künstlerisch tätig werden. Wer dieser Organisation nicht beitritt, wird nicht als Künstler anerkannt. Darüber hinaus ist es ihnen nicht gestattet, ihre persönlichen Gedanken und Ideen frei zu äußern.





Kim Jong-ils 1991 erschienenes Buch „Über die bildende Kunst“ dient als Leitfaden für das künstlerische Schaffen in Nordkorea. Gemäß diesem Leitfaden müssen Kunstwerke im Einklang mit der herrschenden Juche-Ideologie und ihren Grundprinzipien geschaffen werden. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob ein Kunstwerk die Eigenschaften revolutionärer Kunst aufweist. Außerdem muss das Kunstwerk auch die nationale Stimmung authentisch einfangen und das Leben der Menschen widerspiegeln. Diese Kriterien definieren das Wesen der nordkoreanischen Kunst.





Die Werke des Mansudae-Kunststudios, einem Kollektiv brillanter Künstler, spiegeln die herrschende Juche-Ideologie Nordkoreas wider.





Kim Jong-ils „Über die bildende Kunst“ ist ein grundlegendes Dokument, das die Kernphilosophie des künstlerischen Ausdrucks in Nordkorea formuliert. Gemäß diesen Prinzipien sollten Kunstwerke in der Juche-Ideologie verwurzelt sein, die besagt, dass das Volk selbst der Herrscher über alles ist, da es das Land ausmacht.





Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un verkündete 2021 einen Plan zum Bau von 50.000 neuen Wohnungen in Pjöngjang. Ein Keramikkunstwerk über die Hwasong-Straße, wo zu Beginn des Wohnungsbauprojekts 10.000 Wohneinheiten entstanden sind, dient als visuelle Darstellung der politisch bedeutsamen Entscheidung. Das Kunststudio ist auch auf die Schaffung von „Nr. 1-Werken“ spezialisiert, die Nordkoreas oberste Führer verherrlichen, und produziert riesige Denkmäler, architektonische Wahrzeichen und Statuen.





Zu den Werken des Mansudae-Kunststudios gehören der Kumsusan-Palast der Sonne, in dem die Leichname der beiden ehemaligen Staatsführer aufbewahrt werden, und das Denkmal für die siegreiche Schlacht von Pochonbo, das Kim Il-sungs antijapanische Guerilla-Aktivitäten würdigt. Außerdem gibt es den Juche-Turm am Ufer des Taedong-Flusses sowie den Triumphbogen, der an Kim Il-sungs Verdienste in der Unabhängigkeitsbewegung erinnert. Diese wurden größtenteils in den 1970er und 1980er Jahren errichtet, als Kim Il-sungs Alleinherrschaft und die Juche-Ideologie etabliert wurden.





Der Juche-Turm, den ich persönlich besichtigt habe, ähnelt eher einem Gebäude als einem traditionellen Turm. Er wurde 1982 anlässlich des 70. Geburtstags von Kim Il-sung erbaut und ist 170 Meter hoch. Als ich zur Aussichtsplattform nach oben ging, war der Wind draußen so stark, dass sich die Tür nicht öffnen ließ. Dies verdeutlicht die bemerkenswerte Höhe des Bauwerks und seinen Status als Wahrzeichen von Pjöngjang.





Das Mansudae-Kunststudio ist bekannt für seine beeindruckenden Skulpturen in der Innenstadt von Pjöngjang und seine riesigen Wandgemälde, die vor allem die U-Bahn von Pjöngjang schmücken. Das Kunststudio enthüllte im April 2012 eine große Statue von Kim Jong-il, zeitgleich mit dem 100. Geburtstag von Kim Il-sung.





Die monumentalen Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Mansudae-Hügel in Pjöngjang sind jeweils 23 Meter hoch. Sie geben jedes Detail wieder, von den Gesichtsausdrücken bis hin zum präzisen Schnitt der Kleidung. Was diese Statuen auszeichnet, ist ihr bemerkenswerter Eindruck von Einheit und Harmonie, sodass es scheint, als seien sie von einem einzigen Künstler geschaffen worden. Auch in anderen Ländern haben die Statuen einen besonderen Ruf.





Bekannt als Wiege der revolutionären Kunst eröffnete das Mansudae-Kunststudio 2007 eine Kunstgalerie in der Kunststraße von Peking. Im folgenden Jahr veranstaltete es eine Ausstellung in Berlin. Dort erzielte ein beträchtlicher Teil seiner Kunstwerke bemerkenswert hohe Preise in Höhe von mehreren Zehntausend Euro und sorgte damit für Aufsehen auf dem internationalen Kunstmarkt. Ermutigt durch das beeindruckende Ergebnis begann Nordkorea Ende der 2000er Jahre, die Kunstwerke des Mansudae-Kunststudios als Mittel zum Erwerb von Devisen zu nutzen.





Talentierte nordkoreanische Bildhauer sind in diktatorische oder politisch restriktive Länder gereist, um Statuen und andere symbolische Bauwerke für deren Regime zu schaffen und Devisen zu verdienen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist eine Bronzestatue, die 2010 im Senegal fertiggestellt wurde. Die Statue überragt die Freiheitsstatue in den USA und steht als Gedenkstück zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit Senegals von Frankreich. Dieses Projekt soll Nordkorea etwa 27 Millionen Dollar eingebracht haben, einen erheblichen finanziellen Gewinn für Kim Jong-un.





Ein weiteres bedeutendes Projekt ist das Angkor-Panoramamuseum in Kambodscha in der Nähe der berühmten historischen Stätte Angkor Wat. Es beherbergt ein außergewöhnliches 360-Grad-Wandgemälde, auch „Cyclorama“ genannt. Es erstreckt sich über eine Fläche, die vier Basketballfeldern entspricht, und zeigt nicht weniger als 45.000 Figuren und verschiedene Szenen.





Das Mansudae-Kunststudio ist in Afrika aufgrund seiner niedrigen Produktionskosten und hohen Schaffenskraft sehr beliebt. Es hat auch in Namibia, Simbabwe und Kongo riesige Monumente errichtet. Die künstlerische Reichweite des Studios umfasst sogar die Erstellung einer gestickten Weltkarte für die Kollektion der italienischen Modemarke Benetton. Durch diese internationalen Projekte verdiente Nordkorea jährlich zwischen 15 und 25 Millionen Dollar.





Da seine Aktivitäten als Mittel zur Generierung von Devisen genutzt wurden, hat der UN-Sicherheitsrat das Mansudae-Kunststudio 2017 als Ziel von Sanktionen ausgewiesen. Und da es als Propagandainstrument für das nordkoreanische Regime diente, hat der weltweite künstlerische Einfluss des Studios erheblich abgenommen. Nun stellt sich die Frage, ob man seine Kunstwerke jemals wieder in anderen Ländern zu sehen bekommt.





Grundsätzlich sind nordkoreanische Künstler für ihr außergewöhnliches Können und Talent bekannt. Leider wurde ihre künstlerische Begabung zu oft als Propagandainstrument für das Regime missbraucht. Infolgedessen beklagen Kunstexperten oft, dass sie ihr bemerkenswertes Talent nicht in freien künstlerischen Ausdrucksformen entfalten lassen können.





Angesichts der derzeit festgefahrenen innerkoreanischen Beziehungen könnte ein Durchbruch erzielt werden, wenn Nordkorea einen progressiveren Ansatz verfolgte, beispielsweise durch die Wiederaufnahme des innerkoreanischen Austauschs und die Aufnahme eines Dialogs mit den USA. Unter solchen Umständen könnten die Vorschriften für den Handel mit Kultur- und Kunstgütern, einschließlich des Erwerbs von Kunstwerken, etwas gelockert werden. Die Bereitschaft Nordkoreas zu Veränderungen, insbesondere seine Haltung zur Denuklearisierung, könnte sich als entscheidender Wendepunkt erweisen.





Der künstlerische Ansatz des Mansudae-Kunststudios zeichnet sich insbesondere durch seinen kollektiven Stil aus, der die Betrachter mit seiner einzigartigen kreativen Perspektive in seinen Bann zieht. Dennoch gibt es Bedenken, dass der grundlegende Zweck der Kunst, nämlich die freie Meinungsäußerung, durch die Propaganda des Regimes und wirtschaftliche Motive beeinträchtigt wird.





Der Schlüssel liegt in der Frage, ob Nordkorea seine Haltung ändern wird. Wenn das Regime echte Offenheit für den Dialog zeigt und sich zum tatsächlichen Schutz der künstlerischen Freiheit verpflichtet, könnte das Mansudae-Kunststudio wieder zu internationaler Anerkennung und Wertschätzung gelangen.