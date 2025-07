IVE erstmals beim Lollapalooza Berlin

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die beliebte K-Pop-Gruppe IVE ist nach Deutschland gereist, um am 12. Juli beim renommierten Musikfestival Lollapalooza Berlin im Olympiastadion aufzutreten. Damit schreibt die sechsköpfige Band Geschichte: Sie ist die erste K-Pop-Girlgroup, die offiziell zu diesem Festival eingeladen wurde. Im Rahmen ihres rund 55-minütigen Soloauftritts wollen sie mit Live-Gesang, Bandbegleitung und energiegeladenen Performances das Berliner Publikum begeistern.





Bereits im vergangenen Jahr sorgte IVE mit ihrem Auftritt beim Lollapalooza Chicago international für Aufsehen. Medien wie Rolling Stone und Billboard lobten die Gruppe für ihre stimmlichen Qualitäten und ihre Bühnenpräsenz. Auch in diesem Jahr setzt die Gruppe ihren weltweiten Erfolg fort. Mit ihrem Mini-Album „IVE EMPATHY", das im Februar erschien, gewannen sie mehrfach in koreanischen Musiksendungen. Am 20. Juli steht außerdem ein weiterer Auftritt beim Lollapalooza in Paris an. IVE ist damit die einzige K-Pop-Girlgroup, die gleich dreimal zu diesem Festival eingeladen wurde.





Die Gruppe teilte mit, dass sie sich geehrt fühle, erneut auf dieser großen Bühne zu stehen, und sich darauf freue, gemeinsam mit Fans aus aller Welt besondere Momente zu erleben.