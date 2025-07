Blackpink beginnen Welttournee

ⓒ YG Entertainment

Die Girlgroup Blackpink hat am 5. und 6. Juli ein Konzert in Goyang veranstaltet und damit ihre neue Welttournee „Deadline“ begonnen. Es wurde befürchtet, dass vielleicht nicht alle vier Mitglieder auf der Bühne stehen werden. Aber trotz der Sorgen war die Gruppe vollzählig, was die Anwesenden besonders begeisterte.

Die einzelnen Mitglieder waren neuerdings mehr als Solosängerinnen tätig gewesen und das mit großem Erfolg. Diese Tätigkeiten haben die Auftritte noch besser werden lassen.

Das Konzert dauerte etwa zwei Stunden und bei den Besuchern kam nicht mal eine Minute Zeit für Langeweile auf. Die gerade gestartete Welttournee ist die erste seit einem Jahr und zehn Monaten. Daher sind nicht nur die Fans, die an den zwei Tagen in der Stadt Goyang anwesend waren, von ihren Idolen begeistert, sondern auch die globalen Fans, die nun auf die weiteren Auftritte von Blackpink warten.

Die Sängerinnen werden insgesamt 16 Städte weltweit besuchen und 31 Mal auf der Bühne stehen. Paris, Mailand, Barcelona und London sind die Stationen in Europa.