Jung Kook schon 101 und 102 Wochen in Folge bei Billboard vertreten

Die Beliebtheit des Sängers Jung Kook von BTS setzt sich fort und das schon über 100 Wochen.

Laut den Veröffentlichungen der neuen Charts von Billboard befindet sich das Lied „Seven“ auf Platz 115 von Global 200. Auch in den Charts Global (excl. US) ist es auf 58 platziert. Damit ist dieses Sololied von Jung Kook jeweils 101 und 102 Wochen in Folge in diesen Charts vertreten. Damit hat der Künstler als erster asiatischer Solosänger einen Rekord aufgestellt.

Das Lied „Seven“ wurde im Juli 2023 herausgegeben und stand bei Billboard Global (excl. US) neun Wochen in Folge auf dem Spitzenplatz. Auch bei Global 200 von Billboard war „Seven“ erfolgreich, dort stand es sieben Wochen in Folge auf Platz eins. Auch dies war ein Rekord. Kein asiatischer Solosänger hatte sich zuvor so lange in diesen beiden Charts halten können.