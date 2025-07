POW global erfolgreich

ⓒ GRID Entertainment

Die Boyband POW hat jüngst ihr drittes Album herausgebracht, mit dem sie sehr erfolgreich ist. Am 27. Juni kam das Album „Being Tender“ auf den Markt und gleich am Tag des Comebacks absolvierten die Sänger einen Auftritt bei Musicbank von KBS2.

Damit konnten sie gleich ihre neuen Lieder vorstellen. Das zahlte sich aus. Denn das neue Album ist nicht nur in Korea, sondern auch in anderen Ländern höchst beliebt. Nach dem Stand des 6. Juli kam es in die iTunes Charts von sieben verschiedenen Ländern. Auch ist das Lied „Being Tender“ auf der Plattform Shazam auf einem vorderen Platz zu sehen.

Das Lied „Being Tender” hat eine klare und fröhliche Melodie und es wird von feinen Gefühlen gesungen. Es wird bewertet, dass das Lied die Musikrichtung von POW besonders gut zum Ausdruck bringen würde.

POW kommentierten, dass sie mit diesem Album ihren Fans näher treten wollten. Daher hätten sie sich besonders bemüht.