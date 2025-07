Fromis_9 tritt bei Water Bomb auf

ⓒ ASND

Von fromis_9 ist überall die Rede, im positiven Sinne.

Am 25. Juni haben sie erst einmal ihr sechstes Minialbum „From Our 20s“ herausgegeben und gezeigt, dass sie diesen Sommer prägen wollen. Dann gab es verschiedene Auftritte in vielen TV-Shows. Aber der Auftritt beim Festival „Water Bomb“ wurde besonders beleuchtet. Am 5. Juli wurde dieses Festival veranstaltet und dieses Festival ist berühmt dafür, dass man tolle Auftritte von Idolgroups genießen kann und zugleich auch mit Wasser besprüht wird. Ein zusätzlicher Auftritt steht an, am 23. August werden sie an einem weiteren Water Bomb Festival in der Stadt Sokcho teilnehmen.

fromis_9 haben bereits mit dem Lied „Like You Better“ einige Rekorde erzielen können. Mit diesem Lied kamen sie auf Platz eins von Musicbank bei KBS2. Die Sängerinnen brachen gleich in Tränen aus, so sehr hatten sie sich diesen Erfolg erwünscht. Weiter geht’s mit erfolgreichen Aktivitäten von fromis_9!