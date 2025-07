Teil 16. Eröffnung der ersten U-Bahn-Linie Koreas und Beginn des U-Bahn-Zeitalters

Die Eröffnung der U-Bahnlinie 1 in Seoul revolutioniert Koreas Nahverkehrssystem Am 15. August 1974 wurde die Seouler U-Bahnlinie 1 eröffnet. Die Bürger Seouls waren begeistert, als der Zug die Strecke vom Bahnhof Seoul bis zum Bahnhof Cheongnyangni in nur 18 Minuten zurücklegte. Die Linie 1 brachte Seoul und das Umland näher zusammen, und Korea trat in das Zeitalter der U-Bahn ein.





Eröffnungsfeier der U-Bahnlinie 1 in Seoul im Jahr 1974

ⓒ KBS Fahrgäste in der U-Bahn kurz nach der Eröffnung

ⓒ KBS

Korea wird zur U-Bahn-Großmacht Mit der Linie 2 bekam Seoul eine Ringlinie, gefolgt von der Eröffnung der Linien 3 und 4. Dann wurde die Linie 5 eröffnet, die Seoul horizontal durchquert, gefolgt von der Linie 6, die das Gebiet nördlich des Han-Flusses bedient, sowie Linie 7, die von der Station Onsu in Seoul bis zur Station Jangam in der Stadt Uijeongbu in der Provinz Gyeonggi-do führt. Später kam die Linie 8 mit Endstationen in Moran (Seongnam, Gyeonggi-do) und Amsa (Seoul) hinzu, und schließlich Linie 9, die durch das Gangnam-Gebiet verläuft. Das Seouler U-Bahn-System mit intelligentem Betriebssystem, Sicherheitsinstallationen und zahlreichen Komforteinrichtungen gilt als eines der besten der Welt.





Musicalproduktion „Seoul Subway Line 1“

ⓒ KBS

U-Bahnhöfe als Treffpunkte In Korea sind U-Bahnhöfe nicht nur Orte, an denen Menschen ein- und aussteigen – sie dienen als Treffpunkte mit vielen interessanten Angeboten. Es gibt eine Metro-Farm, in der mithilfe moderner Technologien Gemüse angebaut wird, gemeinsam genutzte Büroflächen, Lagerboxen, Sportzonen sowie Räume für Ausstellungen und Aufführungen.





Umweltfreundliche „Metro-Farm“ in einer U-Bahnstation

ⓒ KBS