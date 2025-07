SoYou kehrt mit neuer Single „PDA“ nach fast zwei Jahren zurück

ⓒ MAGIC STRAWBERRY SOUND

Nach rund zwei Jahren Pause veröffentlicht die Sängerin SoYou am 16. Juli ihre neue digitale Single mit dem Titel „PDA“. Der Songname steht für „Public Display of Affection“ und thematisiert das Zeigen von Zuneigung an öffentlichen Orten. Musikalisch verbindet das Lied Elemente aus R&B, Dance und dem Sound der 2000er Jahre. Ergänzt wird die Komposition durch einen Miami Bass-Rhythmus, der dem Stück eine besonders tanzbare und emotionale Note verleiht.





Der Song überzeugt nicht nur durch die Mischung verschiedener Musikstile, sondern auch durch SoYous ehrliche und stilvolle Herangehensweise, Gefühle auszudrücken. Die öffentliche Liebesbekundung dient als Metapher für das Eintauchen in private Momente und das Loslassen von Emotionen. Das dazugehörige Musikvideo greift die gerade wieder angesagte Y2K-Ästhetik auf und interpretiert sie auf moderne Weise. Für die Choreografie zeichnen Redrick und Shimizu verantwortlich. Redrick übernahm außerdem die Regie für die Performance im Video.





„PDA“ ist SoYous erste Veröffentlichung unter dem Label Magic Strawberry Sound. Der Song stellt für sie einen wichtigen Schritt in ihrer musikalischen Entwicklung und ihrem visuellen Stil dar. SoYou kündigte die neue Single vorab mit einem coolen und modernen Image an, das zu ihrem neuen Sound passt.