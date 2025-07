ENHYPEN hält sich fünf Wochen in den Billboard Charts

ⓒ BELIFT LAB

Die südkoreanische Boygroup ENHYPEN zeigt weiterhin eine starke Präsenz in den USA. Ihr sechstes Mini-Album „DESIRE : UNLEASH“ ist seit fünf Wochen in den Billboard 200 vertreten und belegt aktuell Platz 158. Beim Einstieg erreichte das Album sogar Rang drei.





Besonders beeindruckend sind die Erfolge in den einzelnen Charts. Das Album steht seit drei Wochen an der Spitze der World Album Charts und konnte in den Top Album Sales sowie Top Current Album Sales jeweils einige Plätze gutmachen. In den Artist 100 Charts stieg die Gruppe um fünf Plätze auf Platz 39.





Mit „DESIRE : UNLEASH“ unterstreicht die Gruppe ENHYPEN ihre Position in der K-Pop-Szene. In der ersten Verkaufswoche wurden über zwei Millionen Exemplare verkauft, was die zweitbeste Verkaufszahl eines K-Pop-Albums in diesem Jahr bedeutet. Auch in Japan erzielte die Gruppe große Erfolge und landete in der Oricon Halbjahreswertung auf Platz neun.





Im Sommer setzt ENHYPEN ihre Tour in Japan fort. Nach erfolgreichen Konzerten in Tokio folgen Auftritte im Osaka Yanmar Stadium. Am 29. Juli erscheint zudem die neue Single „宵 YOI“.