Gedichte und Lieder zum Regen und der Geomungo-Erfinder Wang San-ak

Der Dichter Yun Seon-do윤선도 lebte im 17. Jahrhundert in Joseon. Als er eines Tages den Tempel Daeheung-sa대흥사 besuchte, wurde er von einem Regenschauer erwischt. Diese Erfahrung verewigte er in einem Gedicht.





Als ich am Pavillon angekommen bin, höre ich das Geräusch von Wasser

Als ich mich auf die Treppe setze, steigen die Wolken empor

Es ist ein Regenschauer, der den Wanderer festsetzt

Und den grünen Berg zum Thema eines Gedichtes werden lässt





Ein alter Tempel, ein Berg im schönsten Sommergrün, ein Regenschauer… Die Stimmung soll so schön gewesen sein, dass Yun Seon-do gar nicht mehr daran dachte, nach Hause zu gehen. Laut seinen Aufzeichnungen nahm er statt seines Gehstocks lieber ein Glas mit alkoholischem Trank in die Hand.





Heute stellen wir Ihnen den Erfinder der Zither Geomungo거문고 vor, Wang San-ak왕산악. Er lebte als Gelehrter und Regierungsbeamter in der Goguryeo-Ära. In der „Chronik der drei Königreiche“ wird wie folgt über ihn berichtet.





Besucher aus der Qin-Dynastie brachten eine siebensaitige Zither mit.

Die Menschen in Goguryeo wussten zwar, dass das ein Instrument war,

aber sie wussten nicht, wie es klang und wie man es spielen sollte.

Also wurde ein Preisgeld ausgeschrieben

für denjenigen unter den Menschen von Goguryeo, der dieses Instrument zum Klingen bringen konnte.

Der Regierungsbeamte Wang San-ak bewahrte daraufhin die Gestalt des Instruments,

veränderte aber dessen Bauweise etwas und komponierte 100 Lieder dafür, die er darauf spielte.

Als er spielte, flog ein schwarzer Kranich herbei und tanzte dazu.

Daher wurde das Instrument auch Hyeonhakgeum, das „Saiteninstrument des schwarzen Kranichs“ genannt, oder später Hyeongeum.





So geht die Legende, doch welches Instrument genau aus der Qin-Dynastie nach Goguryeo kam, und wie Wang San-ak es veränderte, ist nicht bekannt. In Aufzeichnungen aus dem damaligen China wird kein ähnliches Instrument erwähnt, in Wandmalereien aus Goguryeo dagegen sind viele zu entdecken. Daher gibt es auch Wissenschaftler, die vermuten, dass Wang San-ak in Wirklichkeit ein altes Instrument aus Goguryeo angepasst und zur heutigen Geomungo gemacht hat.





Ohne Zweifel hat Wang San-ak aber 100 Lieder für das neue Instrument komponiert. Er muss also über ein außergewöhnliches musikalisches Talent verfügt haben. Ein Regierungsbeamter, der neben seiner Arbeit noch die Zeit findet und über das Talent verfügt, ein neues Instrument zu erfinden und Musik dafür zu komponieren… Damit entsprach Wang San-ak dem Idealbild eines wohlgerundeten Gelehrten, das die Menschen in Korea früher hatten.





Lange war die Geomungo den Gelehrten vorbehalten, doch heute wird mit diesem Instrument viel experimentiert. Es haben sich auch verschiedene Varianten entwickelt, wie die kleinere Damhyeongeum담현금, die elektronische Jeonjageomungo전자거문고 oder die Cheolgeomungo철거문고, die über Metallsaiten verfügt. In dem Lied „Jayuroun Sae-ege자유로운 새에게“, zu Deutsch „An den Vogel, der so frei ist“, gespielt von der Formation Geomungo Factory, werden diese drei Instrumente verwendet.





Bei der Volksmusik der Region Gyeonggi-do gibt es die sogenannten Jwachang좌창, die im Sitzen gesungen werden. Von ihnen sind heute noch zwölf Lieder bekannt, weswegen sie Sibijabga십이잡가 genannt werden. Eines davon ist das „Pyeongyangga평양가“, das „Lied von Pjöngjang“.





Pjöngjang war die Hauptstadt von Goguryo und auch später noch eine wichtige Stadt. Der Gouverneur von Pjöngjang war ein wichtiger Posten mit großer Macht. Aufgrund der strategischen Lage der Stadt machten diplomatische Delegationen, die zwischen China und Korea hin- und herreisten, immer hier Station. Das sorgte natürlich dafür, dass in der Stadt die Gisaeng-Kultur, also die Kultur der weiblichen Unterhaltungskünstlerinnen, besonders ausgeprägt war. Und so ist das „Pyeongyangga“ auch keine Ode an die Stadt, sondern ein Liebeslied über eine berühmte Gisaeng von Pjöngjang, Wolseon월선.





Musik