Erstes K-Pop-Konzert im Tottenham Hotspur Stadium

Die südkoreanische K-Pop-Gruppe Stray Kids schreibt Geschichte: Als erste K-Pop-Artists treten sie im Tottenham Hotspur Stadium in London auf. Die Konzerte finden am 18. und 19. Juli im Rahmen ihrer ersten Europatournee „Stray Kids World Tour “ statt. Ursprünglich war nur ein Konzert geplant, doch nach dem raschen Ausverkauf wurde ein Zusatztermin angekündigt. Das Stadion fasst rund 60.000 Zuschauer und ist bislang für Auftritte internationaler Stars wie Beyoncé und Lady Gaga bekannt.





Für Stray Kids ist es ein beachtlicher Sprung, denn 2019 spielten sie noch in der Londoner O2 Brixton Academy mit 5.000 Plätzen. Nun stehen sie in einem Stadion auf der Bühne, das über zwölfmal so viele Fans aufnehmen kann.





Das Konzertprogramm umfasst zahlreiche ihrer britischen Chart-Hits wie „MANIAC“, „LALALALA“ oder „Chk Chk Boom“. Pyrotechnik, Laser und weitere Spezialeffekte sorgen für eine spektakuläre Show. Die Tour führt die Gruppe außerdem nach Amsterdam, Frankfurt, Madrid, Paris und Rom, wo sie ebenfalls in großen Stadien auftreten und ihren Status als weltweite K-Pop-Größe festigen.