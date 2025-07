BLACKPINK führt K-Pop-Fandom-Charts an

ⓒ YG Entertainment

Die K-Pop-Gruppe BLACKPINK hat mit ihrer neuen Single „JUMP“ den ersten Platz der wöchentlichen Fandom-Charts von K-Pop Radar erreicht. Die Charts zeigen auf, welche Künstlerinnen und Künstler innerhalb einer Woche das größte Wachstum verzeichnen konnten. Die Auswertung basiert auf Daten von Plattformen wie YouTube, Spotify, Instagram und Twitter.





Das am 11. Juli veröffentlichte Musikvideo zu „JUMP“ erzielte innerhalb einer Woche über 63 Millionen Aufrufe auf YouTube. Auch auf anderen Plattformen war der Zuwachs bemerkenswert. Allein bei Spotify kamen rund 167.000 neue Follower hinzu. Auf Instagram und Twitter verzeichnete die Gruppe ebenfalls überdurchschnittliche Zuwächse, weit über dem Branchendurchschnitt.





K-Pop Radar erklärte, dass BLACKPINKs weltweite Fangemeinde mit dieser Veröffentlichung erneut ihre Stärke bewiesen habe. Neben BLACKPINK stiegen auch TWICE mit „This is for“ auf Platz zwei sowie Jo Yuri mit „Farewell for now!“ auf Platz vier neu in die Charts ein. K-Pop Radar wird vom Musikunternehmen Space Oddity betrieben und gilt als eine der wenigen Datenquellen, die globale Fanaktivität systematisch analysieren und veröffentlichen.