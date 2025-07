Präsidentin des europäischen Geschichtslehrerverbandes EuroClio, Ute Ackermann-Boeros

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Ute Ackermann-Boeros, Präsidentin der Europäischen Vereinigung für Geschichtslehrerinnen und -lehrer, EuroClio. Frau Ackermann nimmt derzeit gemeinsam mit 28 Lehrkräften aus den USA, Europa sowie dem asiatisch-pazifischen Raum an einem elftägigen Bildungsprogramm in Korea teil, das von der Korea Foundation und der Weltgeschichts-Digitalbildungsstiftung organisiert wird.





Die Reise führt sie durch verschiedene Regionen des Landes und bietet Einblicke in die Geschichte, Demokratie, Kultur und wirtschaftliche Entwicklung Koreas. Wir sprechen mit ihr über ihre Eindrücke vom Programm, ihre Arbeit bei EuroClio, die Rolle internationaler Geschichtsbildung und was sie von Korea mit nach Europa nimmt.