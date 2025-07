Teil 17. Koreas erster Autoexport – der Weg zur Autonation

Der Beginn der koreanischen Automobilindustrie

Das erste nach Korea eingeführte Automobil war ein amerikanisches Fahrzeug, das 1903 anlässlich des 40. Thronjubiläums von Kaiser Gojong aus den Vereinigten Staaten importiert wurde. Um die Zeit der Befreiung Koreas herum entstanden erste Werkstätten und Ersatzteilhersteller. Eines dieser Unternehmen war Hyundai Motor, das 1967 gegründet wurde. Koreas erstes Automobil war der „Sibal“, der 1955 hergestellt wurde, in dem man einen US-Militärjeep in seine Einzelteile zerlegte und diese dann neu zusammensetzte. Das Fahrzeug markierte den Beginn der Automobilproduktion in Korea.