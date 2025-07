K-Pop Demon Hunters erreicht hohe Platzierung in den Billboard-Charts

ⓒ NETFLIX

Die Netflix-Serie „K-Pop Demon Hunters“ erzielt mit dem Song „Golden“ der virtuellen Girlgroup Huntrix große Erfolge in den USA. Am 21. Juli erreichte der Titel Platz vier in den Billboard „Hot 100“ Charts. Damit kletterte der Song innerhalb kurzer Zeit von Platz 81 in die Top 5 und übertraf den bisherigen Rekord des beliebten Disney-Soundtracks „Let It Go“ aus dem Jahr 2013, der auf Platz fünf stand.





Die „Hot 100“ gelten als eine der wichtigsten Musikcharts in den USA und zeigen die aktuelle Beliebtheit von Songs. „K-Pop Demon Hunters“ erzählt die Geschichte der K-Pop-Girlgroup Huntrix, die auf der Bühne auftritt und gleichzeitig gegen übernatürliche Bedrohungen kämpft. Neben der Girlgroup gibt es eine Boygroup namens Saja Boys, die als Gegenspieler fungiert.





Die Stimmen der Gruppe stammen von koreanisch-amerikanischen Künstlerinnen. Unter anderem war Rumis Stimme zuvor Trainee bei SM Entertainment, während Mira von der Sängerin Audrey vertreten wird, die 2025 in Südkorea auftreten soll.