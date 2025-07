Jay Park veröffentlicht erste japanische Single

ⓒ MORE VISION

Jay Park bringt nach 17 Jahren Karriere erstmals eine japanischsprachige Single heraus. Der Song mit dem Titel „Whenever“ erscheint am 23. Juli und markiert den Start seiner neuen globalen Aktivitäten. Bereits einen Tag zuvor veröffentlichte er ein Teaser-Bild, das wie ein heruntergefallener Flyer in einer U-Bahn gestaltet ist. Auf dem Bild sind auffällige Farben und das Datum der Veröffentlichung zu sehen und außerdem der Satz „Ruf mich einfach, wann immer du willst“. Das weckt natürlich die Neugierde.





„Whenever“ ist ein gefühlvoller R&B-Titel mit romantischer Stimmung. Jay Parks ausdrucksstarker Gesang verbindet sich mit einem sanften R&B-Sound. Die Single erscheint gleichzeitig auf Japanisch und Englisch. Sein einzigartiger Stil macht auch diese Veröffentlichung zu einem Ereignis, auf das viele Fans gespannt warten.





Kurz nach der Veröffentlichung wird Jay Park am 28. Juli in Yokohama und am 30. Juli in Osaka im Rahmen seiner Welttournee „Serenades & Body Rolls“ auftreten. Die Erwartungen an die Konzerte sind hoch, da er für seine mitreißenden Live-Performances bekannt ist.