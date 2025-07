NMIXX veranstalten erstes Fantreffen

ⓒ JYP Entertainment

Die Girlgroup NMIXX hat erstmals seit ihrem Debüt ein Fantreffen veranstaltet. Am 12. Juli trafen sie also um 13 und 19 Uhr ihre Fans in Seoul. Das letzte Treffen wurde sogar live übertragen und Fans aus 12 verschiedenen Regionen weltweit loggten sich ein.

Die Sängerinnen hatten einiges vorbereitet. Sie bildeten Untereinheiten und trugen verschiedene Lieder vor. Auch zogen sie sich mehrere Bühnenkostüme an, so dass sie ihren Fans neue Seiten von sich zeigen konnten. Als sie die Lieder „Know About Me“, „Ocean“ und „High Horse“ aus ihrem jüngsten Album vortrugen, hatte die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht.

Am Ende der Veranstaltung wurden die Fans positiv überrascht. Denn auf der Leinwand konnte man sehen, dass NMIXX ihr erstes Konzert am 29. und 30. November veranstalten werden. Es wird dann ihr erstes Solokonzert sein. Die Fans sind schon jetzt sehr gespannt.