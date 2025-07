„JUMP” von Blackpink höchst gefragt

ⓒ YG Entertainment

Das neue Lied von Blackpink „JUMP“ ist derzeit sehr beliebt. Gleich nach der Herausgabe kam das Musikvideo zu diesem Lied am 13. Juli auf Platz eins der beliebtesten Musikvideos. Nicht nur in Korea, sondern auch in den USA, Großbritannien, Kanada und weiteren Ländern.

Aber nicht nur das Musikvideos wird viel gesehen, sondern auch das Lied viel gehört. Bei iTunes kam es gleich auf Platz eins der Musikcharts in 56 verschiedenen Ländern.

Blackpink befinden sich derzeit auf einer Welttournee. Nach ihrem erfolgreichen Auftritt in Goyang ging es am 12. und 13. weiter nach Los Angeles. Danach werden verschiedene US-amerikanische Städte besucht, bis es anschließend nach Europa geht.