Große Namen beim Grand Mint Festival

Die erste Liste mit den Teilnehmern des Grand Mint Festival wurde jüngst veröffentlicht. Am 14. Juli konnte man sehen, wer in diesem Jahr bei diesem Festival auf die Bühne treten wird. Silica Gel, die derzeit als sehr aktive Band gilt, der Solosänger Jeon Seung-hwan, der Balladensänger Paul Kim, Jukjae, Jeong Sewoon, 10cm, N.Flying, CNBlue und viele weitere Teams werden auf der Bühne zu sehen sein. Schon allein aufgrund dieser Namen sind die Erwartungen hoch. Die Organisatoren des Festivals haben gesagt, dass insgesamt 60 Teams dabei sein werden und auf der Liste stehen bislang nur 20 Teams. Die weiteren Teilnehmer und das konkrete Programm werden nach und nach bekannt gemacht.

Das Grand Mint Festival wird am 18. und 19. Oktober in Seoul im Olympiapark veranstaltet werden. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits am 16. Juli begonnen.