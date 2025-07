ⓒ Wallstein

Die fiktive Chronik eines Pseudo-Kaisers, der abgeschieden von der Welt in einem abgelegenen Bergdorf ein machtloses Reich regiert und an der Illusion vergangener Größe festhält. Mit ironischer Distanz, aber auch tiefer Empathie zeichnet ein Journalist das Leben dieses belesenen, aber realitätsfremden Herrschers nach, dessen gelehrter Idealismus an der modernen Welt scheitert. Persönliche Tragik wird verwoben mit einer kritischen Reflexion koreanischer Geschichte.