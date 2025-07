Brown Eyed Soul kündigt Comeback nach sechs Jahren an

ⓒ INNEXTTREND

Die südkoreanische Soulgruppe Brown Eyed Soul meldet sich nach sechs Jahren Pause mit einem Comeback zurück. Laut Angaben ihres Managements am 24. Juli befinden sich die Arbeiten am neuen Album in der Endphase. Die meisten Songs sind bereits aufgenommen, und auch der Dreh zum Musikvideo ist abgeschlossen.





In dem Musikvideo werden der Schauspieler Ahn Jae-hong sowie die Newcomerin Kim Joo-won zu sehen sein. Vor allem Ahn Jae-hong, der für seine schauspielerische Präsenz bekannt ist, weckt Neugierde. Viele fragen sich, welche Rolle er diesmal übernehmen wird und welche Geschichte sich dahinter verbirgt.





Bereits im Jahr 2019 veröffentlichte Brown Eyed Soul das halbe Studioalbum „It' Soul Right", das verschiedene Strömungen schwarzer Musik miteinander verband, darunter Motown-Klänge der 60er-Jahre, Blaxploitation aus den 70ern, funkige Blue-Eyed Soul-Elemente und modernen R&B.





Neben der Albumveröffentlichung plant die Gruppe auch ihr erstes Konzert seit sechs Jahren. Damit möchten sie ihren langjährigen Fans persönlich begegnen und ihnen eine besondere musikalische Erfahrung bieten.