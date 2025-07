Stray Kids begeistern bei Konzert in Madrid

ⓒ JYP Entertainment

Die südkoreanische Boygroup Stray Kids hat mit ihrem ersten Solo-Konzert in Madrid einen bedeutenden Erfolg erzielt. Am 22. Juli traten sie im Cívitas Metropolitano Stadion auf, dem Heimstadion des spanischen Fußballclubs Atlético Madrid. Die Show war Teil ihrer aktuellen Welttournee mit dem Titel „Stray Kids World Tour dominATE“ und lockte eine riesige Menge an, alle Plätze waren ausverkauft.





Es war nicht nur das erste eigene Konzert der Gruppe in Madrid, sondern zugleich das größte K-Pop-Konzert, das jemals in Spanien stattgefunden hat. Die Bühne, auf der bereits internationale Stars wie die Rolling Stones oder Ed Sheeran standen, bot den Rahmen für ein abwechslungsreiches Programm. Die Gruppe präsentierte dabei sowohl ihre bekanntesten Titel als auch neue Songs vom aktuellen Album, das die Billboard-Charts anführte.





Das Konzert begann mit dem Song Mountains und zog das Publikum mit seiner energiegeladenen Atmosphäre sofort in den Bann. Zum Abschluss bedankten sich die Mitglieder bei den Fans für ihre Unterstützung und gaben bekannt, bald nach Spanien zurückkehren zu wollen.