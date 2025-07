IVE haben Paris begeistert

ⓒ STARSHIP Entertainment

Nach ihrem erfolgreichen und eindrucksvollen Auftritt bei Lollapalooza in Berlin ging es dann für die koreanische Girlgroup IVE am 20. Juli nach Paris. Sie standen an dem Tag auf der Hauptbühne und haben etwa eine Stunde lang ein beeindruckendes Konzert veranstaltet.

Die Sängerinnen nahmen bereits im letzten Jahr am Lollapalooza Festival in Chicago teil. In diesem Jahr wurden sie dann ein weiteres Mal eingeladen. Es ist für eine K-Pop-Girlgroup das erste Mal, dass sie zwei Jahre in Folge bei Lollapalooza eingeladen wurde und sogar in drei Städten Konzerte veranstaltet hat.

IVE starteten ihren Auftritt mit dem Song „Rebel Heart“. Dann folgten „I AM”. Allerdings gab es technische Probleme mit der Tonübertragung. Da die Fans nur das Beste genießen sollten, haben die Sängerinnen die beiden Lieder einfach wieder von vorne gesungen. Die Fans waren einfach begeistert. Danach folgten Hitsongs wie „Baddie“, „Love Dive“, „Attitude“, „Kitsch“ und weitere.

Die Künstlerinnen sagten, dass sie eine glückliche Zeit verbracht haben. Schon bei den Vorbereitungen auf ihren Auftritt hatten sie viel Spaß. Sie wollten sich weiter anstrengen und ihre Fans bei verschiedenen Gelegenheiten treffen.