TXT sind wieder zurück

Die Boyband Tomorrow X Together hat nach etwa einem Jahr und neun Monaten ein reguläres Album auf den Markt gebracht. Sie hätten sich bemüht, um zu zeigen, dass sie sich musikalisch weiterentwickelt haben.

Das Lied „Beautiful Strangers“ aus dem Album ist ein HipHop-Lied. Die sanfte Melodie hebt sich vom starken Rhythmus ab. In diesem Album sind auch zum ersten Mal Solosongs der fünf Mitglieder enthalten. Alle Solosongs haben das Thema „Together“ gemeinsam, so wie ihr Name.

Es wird gesagt, dass für einen Charakter im Netflix-Film „Kpop Demon Hunters“ das Mitglied Yeonjun als Vorbild diente. Daher haben die Jungs gesagt, dass sie dank des Erfolgs des Films ihre Lieder noch besser bekannt machen könnten.

Es sind schon sieben Jahre seit dem Debüt vergangen. Viele sind nun gespannt, ob die Mitglieder ihren Vertrag mit Big Hit Music verlängern werden. TXT haben kommentiert, dass sie glücklich seien, wenn sie als Gruppe zusammen seien. Sie wollten lange gemeinsam auf der Bühne stehen und Lieder vortragen.

TXT wollen am 22. und 23. August in Seoul ein Konzert veranstalten. Es wird zugleich der Auftakt ihrer neuen Welttournee sein.