Twice veranstalten Jubiläumskonzert

2025 – in diesem Jahr sind Twice zehn Jahre alt geworden. Und ihr Erfolg setzt sich weiter fort. Bisher haben die Sängerinnen viele Hitsongs veröffentlicht und passend zu ihrem Jubiläum haben sie eine weitere Welttournee begonnen. Aber die Konzerte im Rahmen der Worldtour sollen wieder neuartig sein und in die K-Pop-Geschichte eingehen. Als erste K-Pop Girlgroup haben sie eine Bühne mitten im Konzertsaal eingerichtet, so dass sie von allen Seiten von den Fans gesehen werden können.

Bisher konnten nur die Fans in den ersten Reihen die Sängerinnen hautnah erleben. Aber Twice waren der Meinung, dass sie nichts zu verbergen hätten und sie mit noch mehr Fans in unmittelbarer Nähe Lieder vortragen wollten.

Konzertorganisatoren meinen, dass so eine Bühne auch belastend sein kann. Denn die Interpreten haben keinen Raum, wo sie sich mal zurückziehen und durchatmen können. Choreographien müssen neu konzipiert werden und die Künstler können von allen Seiten mit ihren Fans kommunizieren. So eine Bühne wird einen neuen Meilenstein im K-Pop darstellen.

Passend zum Jubiläum haben die Sängerinnen nicht nur eine Konzerttour vorbereitet, sondern sie haben auch ihr viertes reguläres Album herausgegeben. Gleich nach der Herausgabe haben sie in vielen in- und ausländischen Charts den Spitzenplatz erreicht.