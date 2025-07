WOODZ beendet Wehrdienst

ⓒ EDAM Entertainment

Der Sänger WOODZ hat endlich seinen Wehrdienst beendet und ist bereit, mit neuen Liedern seinen Fans zu begegnen. Mit dem Lied „Drowning“, das er vor zwei Jahren veröffentlicht hat, hat er sogar den Spitzenplatz für das erste Halbjahr in den Circle Charts eingenommen. Es ist ungewöhnlich, dass ein schon “älteres“ Lied solche Erfolge erzielen kann, obwohl der Interpret gar nicht richtig aktiv ist. WOODZ hat erst am 21. Juli seinen Wehrdienst beendet.

Das Lied „Drowning“ handelt von dem Gefühl der Traurigkeit, nachdem man sich von seiner Geliebten getrennt hat. WOODZ hat das Lied selbst geschrieben. Die starken Bass-Sounds und die tolle Stimme des Sängers passen ausgezeichnet zusammen. Das Lied wurde im April 2023 veröffentlicht.

Viele Fans wurden allerdings auf das Lied aufmerksam, als WOODZ in der TV-Show „Immortale Lieder“ von KBS 2 auftrat. Damals war er noch beim Militär und hatte sein Lied „Drowning“ gesungen. Die Aufzeichnung der Show wurde auf YouTube mehr als 17 Millionen Mal gesehen. Es war der Durchbruch für WOODZ.

Für WOODZ geht es nun sehr hektisch zu. Gleich im August wird er am Summer Sonic Musikfestival in Japan teilnehmen. Danach wird er wohl am neuen Album arbeiten.