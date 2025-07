K-Pop ist ein Genre

ⓒ MZMC

K-Pop ist nun ein eigenständiges Genre. Das meinte Paul Brian Thompson, der US-amerikanische Produzent, der schon über zehn Jahre in der koreanischen Musikwelt tätig ist. Er hat bisher viele Hitsongs für Taeyeon, EXO, Red Velvet, NCT, RIIZE und viele andere geschrieben.

Paul Thompson hat in LA zum ersten Mal K-Pop gehört. Er war mit koreanischen Studenten befreundet und hatte die Gelegenheit, Musikvideos von Lee Hyori und Wonder Girls zu sehen. Das hat bei ihm einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass er beschloss, nach Korea zu gehen. Im Jahr 2013 begann er seine Arbeit bei der Agentur JYP, dann wechselte er 2016 zu SM.

Was ihn an K-Pop beeindruckt, ist, dass schon vor dem Albumverkauf Konzerte und alle Termine festgelegt werden. Dann kann man gemäß dem Plan im richtigen Tempo ein Album produzieren und die Aktivitäten dazu durchführen. In anderen Ländern sei man da etwas lockerer, so dass es bis zur Herausgabe eines Albums auch mal drei Jahre dauern kann.

Ein anderes Merkmal von K-Pop ist die Choreographie. Die Tanzbewegungen sollten nicht nur beeindruckend sein, sondern es sollen auch Bewegungen eingebaut werden, damit die einzelnen Interpreten richtig schön in Szene gesetzt werden können.

Für K-Pop seien außerdem die Liedtexte essenziell. Der Liedtext habe eine wichtige Rolle in K-Pop-Liedern. Auch die englischen Phrasen stimmten immer mit dem Thema des Liedes überein.

Das alles muss genau aufeinander abgestimmt werden und alle Elemente in einem Album haben ihren vorgesehenen Platz. Das ist K-Pop und damit ein eigenständiges Genre.