Neues Lied „JUMP“ von BLACKPINK erstmals live in Goyang präsentiert

Die Girlgroup BLACKPINK präsentierte ihren neuen Song „JUMP“ erstmals beim Konzert in Goyang. Die Veranstaltung war mit rund 78.000 Besuchern ausverkauft. Die Reaktionen des Publikums waren von Beginn an sehr positiv. Besonders als die Gitarrenklänge erklangen, reagierten die Fans mit großem Jubel.





Das am 29. Juli veröffentlichte Video vom Konzert zeigt die Gruppe mit viel Energie und Bühnenpräsenz. Die Mitglieder setzten ihre individuellen Stärken ein und sorgten mit kraftvollen Gesten für eine mitreißende Atmosphäre. Der Ruf „JUMP“ wurde vom Publikum begeistert aufgenommen.





Der Song erzielte auch international große Erfolge. Er erreichte Platz eins der Billboard Global 200 Charts und stellte damit einen Rekord für K-Pop-Gruppen auf. Zudem ist „JUMP“ einer der meistgestreamten K-Pop-Songs auf Spotify weltweit. In Großbritannien erreichte die Gruppe mit diesem Titel ihre beste Chartplatzierung auf Platz 18.





Derzeit befindet sich BLACKPINK auf Welttournee mit 31 Konzerten in 16 Städten. Nach Auftritten in Nordamerika sind weitere Shows in Europa und Asien geplant, unter anderem in Paris, London, Tokio und Singapur.