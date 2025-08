ZEROBASEONE bei KCON LA 2025

ⓒ WAKEONE

Die K-Pop-Gruppe ZEROBASEONE bereitet sich auf ihr Comeback vor und tritt zuvor bei der internationalen K-Pop-Veranstaltung KCON LA 2025 in den Vereinigten Staaten auf. Das Event findet vom 1. bis 3. August in der Crypto.com Arena sowie im Los Angeles Convention Center statt.





Die neunköpfige Gruppe plant an allen drei Tagen jeweils unterschiedliche Auftritte. Damit sollen die globalen Fans ein exklusives Programm erleben, das eigens für die KCON zusammengestellt wurde.





Das Gruppenmitglied Sung Hanbin übernimmt während der gesamten Veranstaltung die Moderation. Unterstützt wird er dabei abwechselnd von Seok Matthew am ersten Tag, Ricky am zweiten Tag und Zhang Hao am dritten Tag. Vor Ort sollen die Künstler aktiv mit dem Publikum interagieren und die Stimmung anheizen. Zusätzlich sind mehrere besondere Bühnenauftritte angekündigt, bei denen Mitglieder von ZEROBASEONE gemeinsam mit anderen bekannten Künstlern auftreten.





Im Anschluss an die KCON steht das offizielle Comeback der Gruppe bevor. Denn am 1. September erscheint das erste Studioalbum von ZEROBASEONE mit dem Titel „Never Say Never“, auf das Fans weltweit bereits gespannt warten.