10CM veröffentlicht nach acht Jahren neues Album „5.0“

ⓒ CAM WITH US

Der koreanische Musiker 10CM meldet sich nach fast acht Jahren mit einem neuen Studioalbum zurück. Am 30. Juli 2025 erschien das fünfte reguläre Album „5.0“, das insgesamt zwölf Titel umfasst. Das Werk folgt dem Konzept „Musik wie ein Convenience Store“ und möchte Hörerinnen und Hörern alltägliche, leicht zugängliche Glücksmomente vermitteln.





Zu den zentralen Titeln gehört „Love is Six Strings“, ein Song, der Liebe und die damit verbundene Vergänglichkeit thematisiert. Ebenfalls hervorstechen „Monday Is Coming (Feat. BIG Naughty)“, das mit humorvoller Note die Gefühle vor dem Wochenbeginn aufgreift. Schon vor der Veröffentlichung des Albums erhielt die Vorab-Single „Follow Your Steps (Feat. BIBI)“ große Aufmerksamkeit. Weitere Künstler wie Young K, Cosmos Hippie, Go Young Bae und E Z Hyoung sind ebenfalls beteiligt und erweitern die musikalische Bandbreite.





Parallel zum Albumrelease veröffentlichte 10CM das Musikvideo zum Song „Love is Six Strings“. Am 1. August folgt ein rund 47 Minuten langes Albumvideo, in dem jeder Song eine eigene visuelle Umsetzung erhält. Am 9. und 10. August präsentiert der Künstler sein neues Material live bei einem Solokonzert im SK Olympic Handball Stadium in Seoul.