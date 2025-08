“BEBE” von STAYC gehört zu bestem K-pop im ersten Halbjahr

ⓒ Highup Entertainment

Das US-amerikanische Magazin Billboard hat jüngst die 25 besten K-Pop-Songs des ersten Halbjahres (The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far): Critic’s Picks) bekannt gegeben und darunter befindet sich „BEBE“ von STAYC.

Billboard meinte, dass das Lied die Weiterentwicklung der Sängerinnen gut erkennen lassen würde. Die Sing-Rap-Performance mit House-Beats höre sich an wie ein Ausruf zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Im Lied könne man außerdem Verse mit englischen, koreanischen und französischen Wörtern hören. Zusammengefasst, STAYC sei eine Gruppe, die alle Vorbereitungen getroffen hat, um mehr von sich zu zeigen.

Das Lied „BEBE“ ist in der fünften Single enthalten, die im März dieses Jahres veröffentlicht wurde. Im Lied wird gesungen, dass man das wahre Ich suchen wolle und nicht so sein will, wie es die Anderen wollen.

STAYC haben am 23. Juli eine Sonder-Single „I Want It” veröffentlicht. Anlässlich der Herausgabe der neuen Platte wollen die Sängerinnen Konzerte in Nordamerika, Taiwan, Singapur und weiteren Orten veranstalten.