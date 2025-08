TXTs Album verkauft sich gut

ⓒ Big Hit Music

Die Gruppe Tomorrow X Together hat ihr viertes reguläres Album am 21. Juli herausgegeben und hat gleich in der ersten Woche seit der Albumherausgabe über 1,768 Millionen Exemplare verkaufen können. Damit sind die Jungs auch gleich in den Hanteo-Charts auf Platz eins der Album Wochencharts gekommen. Die Sänger haben außerdem ihren eigenen Rekord gebrochen, das letzte Album, es war ihr siebtes Minialbum, hatte in der ersten Woche über 1,579 Millionen Albenverkäufe registrieren können.

Das Album ist aber nicht nur in Korea, sondern besonders in Japan beliebt. Gleich nach der Veröffentlichung ist die Platte bei Line Music auf Platz eins der Album Tagescharts gekommen. Auch in den Orikon Charts stehen TXT ganz oben.

Auch das Lied „Beautiful Stranger“ aus dem Album ist beliebt. Besonders trage die tolle Performance zum Erfolg des Liedes bei, so die Musikexperten.