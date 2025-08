NMIXX auf Liste der Billboards Best K-Pop Songs vertreten

ⓒ JYP Entertainment

Bekanntlich hat das US-Medium Billboard die 25 besten K-Pop Songs des ersten Halbjahres bekannt gegeben. Auf Platz zwei steht die Girlgroup NMIXX mit „High Horse“. Das Lied ist im vierten Minialbum der Gruppe enthalten.

Billboard meinte, dass NMIXX nun einen festen Platz in der globalen Musikwelt eingenommen hätten und besonders das Lied „High Horse“ die ganze Aufmerksamkeit internationaler Musikhörer auf sich ziehen würde. Die feinen Gefühle der Sängerinnen und der aufmunternde Liedtext seien die Stärken des Liedes. NMIXX ist bekannt dafür, dass sie Mixx Pop machen. Also in einem Lied sind gleich zwei oder mehr Musikrichtungen enthalten. Mit solchen Liedern haben sie sich einen Namen gemacht.

NMIXX haben am 12. Juli in Seoul ihr erstes Fantreffen veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit haben sie verkündet, dass sie am 29. und 30. November ihr erstes Solokonzert geben wollen.