BTS schreibt neue Rekorde

ⓒ Big Hit Music

Die koreanische Gruppe BTS hat wieder mal einen neuen Rekord geschrieben.

Das US-amerikanische Musikmagazin Billboard hat am 27. Juli auf der offiziellen Homepage die Charts für die darauffolgende Woche angekündigt. Demnach steht das Live Album „Permission to Dance on Stage -Live”, das sie am 18. Juli herausgegeben haben, auf Platz zehn von Billboard 200. Somit ist es den Jungs gelungen, gleich 16 Alben in die Billboard 200 zu bringen. Davon kamen acht unter die Top Ten. Von allen K-Pop-Sängern haben sie am meisten unter den Top Ten gestanden. Danach folgen Seventeen, Twice und ATEEZ mit sieben Alben, die in die Top Ten von Billboard 200 gekommen sind.

Das neue Album enthält Aufzeichnungen von Konzerten, die die Jungs zwischen 2021 und 2022 in Seoul, Los Angeles und Las Vegas veranstaltet haben. Im Album sind insgesamt 22 Lieder enthalten.

BTS haben jüngst auf der Plattform Weverse bekannt gegeben, dass sie im nächsten Frühling offiziell in die Musikwelt zurückkehren wollten. Mit der Herausgabe eines neuen Albums wollen sie dann eine Welttournee beginnen und so ihre Fans treffen.