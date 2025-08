Teil 19. Die Gründung der professionellen Baseballliga in Korea und ihre Bedeutung für den Profisport

Die Einführung des koreanischen Profibaseballs

Der Profibaseball wurde 1982 in Südkorea eingeführt. Das historische erste Spiel fand zwischen den MBC Blue Dragons und den Samsung Lions statt. Die Blue Dragons sicherten sich den Sieg in der Verlängerung durch einen Homerun von Lee Jong-do. Dieses dramatische Spiel machte den beeindruckenden Start des koreanischen Profibaseballs weithin bekannt.

Der koreanische Profibaseball wuchs rasch und festigte seine Stellung als Nationalsport. Doch geriet er in eine Flaute, als sich das öffentliche Interesse auf Park Chan-hos Karriere in der Major League Baseball, die Übertragungen von japanischen Baseballspielen und die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 verlagerte. Baseball gewann an Popularität zurück, als das koreanische Team 2006 im Halbfinale der World Baseball Classic stand und 2008 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking gewann.

Entwicklung der Baseballstadien und Erweiterung zum kulturellen Contentformat

Baseballstadien haben sich in der letzten Zeit zu multifunktionalen kulturellen Zentren entwickelt, ausgestattet mit Barbecue-Zonen und Picknickbereichen auf dem Rasen. Zahlreiche Gastronomiemarken haben Verkaufsstellen in den Stadien eröffnet und bieten neben frittierten Hähnchen und Bier eine große Auswahl an Speisen. Koreas einzigartige Fankultur – leidenschaftlich und gut organisiert – erregte Aufmerksamkeit in internationalen Medien und verwandelte die Baseballstadien in Schauplätze des K-Entertainments. Der koreanische Profibaseball ist heute mehr als nur Sport: Er hat sich als fester Bestandteil der K-Kultur etabliert.